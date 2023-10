Cosa ha detto Osimhen sui social? Pace con società e tifosi

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le polemiche trae il Napoli sembrano oramai acqua passata e, a mettere praticamente la parola fine, ci ha pensato lo stesso attaccante nigeriano sui, lì dove era tutto iniziato. Una storia postata qualche istante fa ha chiarito la posizione del giocatore nei confronti del club e soprattutto deinapoletani. Dopo i video postati su Tiktok che avevano fatto infuriare il capocannoniere della scorsa Serie A, è arrivato il post dello stesso giocatore: un lungo messaggio in cui viene sottolineata la voglia di dare tutto per il colori azzurri e soprattutto il focus sulla falsità delle presunte accuse che lui stesso avrebbe mosso nei confronti del popolo napoletano. Ma ecco di seguito il testo pubblicato da. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a ...

Al termine della partita persa 2-0 in casa del Milan, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è sbottato in conferenza stampa. Tutto nasce da una ...

"Una piccola", come la definì il diretto interessato tanto che "dopo l'operazione spiegò a ... "È una constatazione che faccio da quando sono al mondo haFeltri a volte si fa fatica ...... " Quando ci hannoche era una femminuccia una lacrimuccia è scesa, sarebbe stata la stessa, ma una femminuccia cambierà l'equilibrio psicofisico, soprattutto del papà". Sul nome scelto ...

Perché Maurizio Sarri si è arrabbiato Cosa ha detto e cos'è successo dopo Milan-Lazio OA Sport

Pioli svela cosa ha detto ad Adli dopo la standing ovation in Milan ... Fanpage.it

"Quando ci hanno detto che era una femminuccia una lacrimuccia è scesa, sarebbe stata la stessa cosa, ma una femminuccia cambierà l’equilibrio psicofisico, soprattutto del papà". Sul nome scelto per ...«Guardi, a me la cosa che dà più fastidio è la presa in giro ... Sapevo che andava in Germania per un lavoro in banca, anzi ha anche detto che avrebbe fatto un bonifico da lì, poi l'ho sentito e dice ...