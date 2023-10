Corpo di un uomo in un cassonetto | quattro arresti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un macabro ritrovamento ha scosso la comunità di Biella, precisamente nel quartiere di Chiavazza. Ildi undi 33 anni è stato rinvenuto in undell’immondizia situato davanti alle case popolari di via Coppa, all’altezza del civico 29. La vittima era avvolta in un telo di plastica e, al momento dell’ispezione da parte degli esperti della scientifica, è stato riscontrato che aveva una calza di nylon sulla testa, il volto gonfio come se fosse stato malmenato e una profonda ferita sul sopracciglio, oltre a numerosi lividi sparsi sul. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Biella hanno portato all’arresto dipersone: tre uomini di 42, 32 e 24 anni e una donna di 34 anni. Tutti sono stati accusati di omicidio e occultamento di cadavere e sono ...

