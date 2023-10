Convocati Fiorentina | sorpresa | Biraghi c'è

Sono 25 i Convocati di Vincenzo Italiano per la sfida che vedrà la Fiorentina affrontare l'Udinese domani pomeriggio alle 15. Out...

Convocati Udinese per il match di domani contro la Fiorentina : Sottil deve fare a meno di due giocatori per infortunio Diramati i Convocati ...

Convocati Fiorentina per il match di domani contro l’Udinese , ecco la decisione ufficiale di Italiano su Nico Gonzalez La Fiorentina ha diramato ...

Andrea Sottil , allenatore dell’ Udinese , ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro la Fiorentina Andrea Sottil , allenatore ...

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Fiorentina Eusebio Di ...

Trasferta allo Stirpe per la Fiorentina, che sta occupando spazi di alta classifica solitamente riservati alle romane e gli uomini di Italiano ...

... noi venivamo da una grande prestazione contro la, non è arrivata la vittoria, ma penso ... Ecco i 26 calciatoridell'Udinese. Di seguito la lista: Portieri: 1 Silvestri; 40 Okoye; ......45 Napoli -(Dazn). Gli Assenti. Nel Napoli: Gollini, Rrahmani e Juan Jesus tutti per infortunio. Nel Lecce: lo squalificato Kaba, gli infortunati Dermaku e Banda e i giovani non...

I convocati per Fiorentina-Cagliari Cagliari Calcio

UFFICIALE – Convocati Fiorentina: la decisione su Nico Gonzalez, c’è Ikoné SOS Fanta

La Fiorentina ha annunciato attraverso i propri canali social i convocati in vista della gara di domani contro il Cagliari. Tra questi è presente anche il capitano Cristiano Biraghi, costretto ad ...Ospite a Tutti Convocati, programma in onda su Radio 24, Fabiana Della Valle si è proiettata così in vista della gara tra Atalanta e Juventus: "Vediamo se ...