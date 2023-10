Convocati Fiorentina | le scelte di Vincenzo Italiano

Commenta per primo Il Cagliari si prepara ad affrontare lanel match di domani sera. In vista della sfida del Franchi, Ranieri dovrà fare a meno di Jankto , mentre ce la fa Luvumbo - sul quale l'allenatore aveva alzato qualche dubbio in conferenza ...Commenta per primo Di seguito la lista deidellaper il match contro il Cagliari: Biraghi , infortunato nella gara contro il Frosinone, è regolarmente in lista.

Convocati Fiorentina, Italiano ne chiama 25: la decisione su Biraghi Viola News

Fiorentina, i convocati per il Cagliari: c'è anche Biraghi Fantacalcio ®

Questo l’obiettivo del Cagliari, che nel posticipo della 7° giornata di domani 2 ottobre affronterà la Fiorentina in trasferta ... Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico dei sardi ...I convocati di Torino e Verona: la gara è in programma lunedì 2 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino ...