Continua FBI Most Wanted 4 con due nuovi episodi su Italia1 | trame 1° ottobre

(Di domenica 1 ottobre 2023) Prosegue l’appuntamento con FBI4 su. Stasera, domenica 1°vanno in onda duedella serie tv action, spin-off di FBI. Svolta nel cast con l’addio di Julian McMahon, che per tre stagioni ha interpretato Jess LaCroix, agente speciale supervisore dell’FBI e capo della Fugitive Task Force. Il suo personaggio è stato ucciso da un fuggitivo. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si comincia con l’o 4×13 dal titolo In nome dell’onore, di cui vi riportiamo la sinossi: La squadra speciale dell’FBI è alle prese con un nuovo caso: Sabrina, una quattordicenne di origine somala, viene data in sposa ad Hassan, un facoltoso imprenditore, in cambio di una dote di centomila dollari. Durante la prima notte di nozze, un uomo si ...