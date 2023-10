Conferenza stampa Juric | «A Crotone mentalità pazzesca | questo Torino ancora non ce l’ha»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023), il tecnico delparla così alla vigilia del match contro il Verona: le dichiarazioni Il tecnico delIvanha così parlato inalla vigilia del match con il Verona. SETTIMANA IMPORTANTE – «Il Verona ha un bello spirito, ha messo in difficoltà le big e battuto la Roma. Giocano con un 3-4-3, sarà una battaglia e mi aspetto una partita sporca. Dobbiamo portarla a casa e sfruttare ogni situazione. Nel derby poi abbiamo fatto bene, ma c’è bisogno di fare un risultato diverso». COSA MANCA AL– «Voglio arrivare in allenamento e vederli andare forte, hanno bisogno di essere stimolati. E’ il mio lavoro, ma ho la sensazione che dobbiamo crescere proprio tanto in. In ...