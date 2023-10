Concorso Università Unitelma di Roma | 4 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’diSAPIENZA ha indetto unpubblico per titoli e colloquio allo scopo di coprire 4 posizioni di ricercatore a tempo determinato in vari settori concorsuali. Con decreto rettorale n. 110, 111, 112 e 113 dell’8 settembre 2023, l’degli studi diSapienza” ha annunciato quattro procedure di valutazione comparativa, basate su titoli e colloquio, per la selezione dia tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei seguenti settori concorsuali: Settore concorsuale 13/A2 (D.R. 110 dell’8 settembre 2023) Settore concorsuale 13/A3 (D.R. 111 dell’8 settembre 2023) Settore concorsuale 14/A2 (D.R. 112 dell’8 settembre ...