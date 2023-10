Concorso ASST di Sanluri | 4 Posti Per Operatori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’diha indetto una selezione pubblica, basata su titoli e colloquio, per la selezione di 4 posizioni di operatore tecnico – magazziniere nell’ambito dell’area del personale di supporto, a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato. In ottemperanza alla deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano numero 453 dell’8 settembre 2023, è stato istituito un processo di selezione pubblica, basato su titoli e colloquio, conformemente all’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) e all’articolo 6, comma 23, della legge regionale numero 17 del 22 novembre 2021. Tale selezione ha lo scopo di coprire quattro posizioni a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, relative al ruolo di operatore tecnico – categoria B – con specializzazione in ...