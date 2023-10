Con il mocassino Brera di Fratelli Rossetti in edizione speciale

... un racconto già iniziatola precedente campagna per la SS23, che vuole enfatizzare la ... Rocha per lei e Fly per lui, mentre per uno stile casual chic viene presentato ilOxa per lei e ...L'evento è stato l'occasione per guardare al futuro, senza mai dimenticare il passato, partendo proprio dall'icona per eccellenza: il miticoi 'fiocchetti', nella versione Brera ...

Mocassini e minigonna: outfit elegante autunno 2023 Vogue Italia

Look con mocassini autunno 2023: gli outfit per tutte le occasioni Cliomakeup

Il brand di calzature ha celebrato la ricorrenza il 21 settembre scorso a Palazzo Isimbardi, con un evento commemorativo per raccontare la collezione primavera/estate 2024 e l’heritage del brand ...Mocassini con la minigonna, l'abbinamento classico dello street style ha abbandonato i confini dello stile college e diventata più attuale che mai ...