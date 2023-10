Compra droga dello stupro. È bufera per l'assoluzione

(Di domenica 1 ottobre 2023) Acquista Gbl per 2.600 dosi. Il giudice: "Erano per i suoi problemi psichici". Il governo: "Sconcertante"

Inoltre, secondo il giudice non ci sono elementi che provino lo spaccio poiché il giovane ha acquistato la "dello stupro" con la propria carta di credito, senza sotterfugi. Quanto basta per ...Al sud sie si spaccia, a livello internazionale e nazionale, al nord si consuma e si ... La marijuana con la coltivazione di canapa dapari a non più del 3% in principio attivo è stata ...

Aveva acquistato online un ingente quantitativo di droga dello stupro. Ma è stato assolto perché il fatto non sussiste. Le sostanze, secondo i giudici, sarebbero servite infatti ad alleviare i suoi problemi psichici.