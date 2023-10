Come in estate | super ottobrata in Italia La giornata più calda

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il grande caldo estivo non è intenzionato ad abbandonare la penisolana. Sebbene l'arrivo dell'autunno faccia pensare a un crollo delle temperature e all'arrivo delle prime piogge, a dominare, nelle ultime previsioni di 3bmeteo.com, sono per lo più le giornate soleggiate. "Una grossa bolla di ariacon temperature in quota di 20/22°C a 1500m ha conquistato completamente il comparto iberico e la Francia soprattutto meridionale e si dirige verso l'", avvertono gli esperti. Che vuol dire? Stando alle parole dei meteorologi, anche se la "matrice più africana dell'anticiclone resterà tra la Spagna e la Francia", temperature molti gradi sopra media si registreranno insi legge sul sito, si tratta di una situazione anomala e ci accompagnerà "probabilmente fino alla ...

scuole aperte in Estate per fronteggiare l'emergenza educativa e potenziare l'offerta formativa anche al di fuori delle normali attività didattiche. ...

L’ estate non è ancora finita, caldo e sole in questo fine settimana e con l’ingresso in ottobre. Le previsioni della settimana. L’ estate 2023 ...

...starebbe infatti valutando una possibile offerta di circa 100 milioni di euro nella prossima... che ha dichiaratoLautaro Martinez desideri rimanere in nerazzurro per molto tempo ancora. L'...... al riguardo Beppe Marotta era stato chiaro già questa, servono 50 milioni di euro . Alcune ... I Blues lo vorrebberorinforzo per la sinistra in quanto Cucurella non starebbe soddisfacendo ...

Meteo: NUOVA SETTIMANA, sarà OTTOBRATA straordinaria, CALDO come d'ESTATE, vi sveliamo quanto durerà! iLMeteo.it

Meteo - Eccezionale ottobrata con caldo anomalo. Sarà come in ... 3bmeteo

Come si legge sul sito, si tratta di una situazione anomala e ci accompagnerà "probabilmente fino alla fine della prima decade di ottobre". "Per questo periodo che sarà molto caldo e in gran parte ...Che sia a causa delle poche ore di sono accumulate, dei cambi stagione o di un forte periodo di stress personale o lavorativo, è facile accusare momenti di difficoltà soprattutto ...