Classifica Mondiale MotoGP 2023 | Martin si porta a soli 3 punti da Bagnaia | Bezzecchi si allontana

Dall'altra uno scatto di ieri, di tenore completamente diverso, le lacrime del leader: Scottie Scheffler, il numero 1 della, è sulla minicar e stavolta Meredith, sua moglie, non ...Masià ribalta ladella Moto 3, vince e passa al comando del. Più nove punti su Holgado che ha chiuso al terzo posto una gara condizionata dall'esuberanza di Oncu (tanto per cambiare). Un attacco a ...

Classifica Mondiale Moto2 2023: Tony Arbolino appaiato al comando da Acosta OA Sport

Ranking Pallavolo maschile FIVB: l'elenco completo delle squadre ... Olympics

Quella 2023 è stata una stagione dominante per il neo Campione del Mondo, che nella prossima stagione salirà in sella alla Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing – Ducati come pilota ufficiale e ...La gara di Moto3 si è corsa su pista asciutta e sono stati quattro i piloti in lotta per la vittoria: Masia, Sasaki, Holgado e Oncu con quest'ultimo che ha finito la sua gara all'11esimo giro. Masia è ...