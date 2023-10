Cittadella-Lecco oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Tombolato valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La formazione di casa di Edoardo Gorini, dopo il buon pareggio sul campo del Catanzaro, vuole tornare al successo in una sfida che sembra essere ampiamente alla portata. I ragazzi di Luciano Foschi, invece, vanno ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo il ko contro la Feralpisalò. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E ...