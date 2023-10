Città italiane | in un negozio appare un cartello surreale | Si fanno anche bomboniere per

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ognuno di noi ha regalato o ricevuto una o più. Quasi sempre, vengono realizzate per giorni festivi come matrimoni, battesimi e lauree. In unitaliano, però, c'è chi le creaper un evento totalmente diverso, per la sorpresa dei clienti. Più o meno chiunque sa cosa sono lee cosa rappresentano: un ricordo, un gesto di buon augurio e tanto altro. Ma quanti conoscono le sue origini? Si tratta di un'invenzione francese: il termine originale, infatti, è bonbonnière, che significa "contenitore di bon bon". I bon-bon altro non sono che piccoli dolcetti. A tal proposito c'è una curiosità: in passato era molto più consueto che gli invitati le regalassero agli sposi piuttosto che il contrario, come avviene da decenni a questa parte. Non a caso, esistono numerose testimonianze riguardanti un ...