Citofona ai vicini e accoltella una 17enne | fermato un 52enne

Brindisi - citofona ai vicini e accoltella 17enne : fermato uomo con problemi psichici La 17enne è grave ma stabile, secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. In arresto un uomo di 52 anni che soffrirebbe di problemi psichici

