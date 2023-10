Citofona a vicini e accoltella 17enne | ragazza grave

(Di domenica 1 ottobre 2023) Unaè statata all’addome la scorsa notte a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del gesto un 52enne accusato di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo – che soffrirebbe di problemi psichici – avrebbeto nella notte a casa deie poi avrebbe colpito la ragazzina. Le forze dell’ordine hanno acquisito ulteriori testimonianze per ricostruire l’intero contesto dell’episodio e per accertare un eventuale movente dell’aggressione. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Da quanto emerge da una prima ricostruzione l'uomo, che sarebbe affetto da problemi psichici, ha citofonato nel pieno della notte a casa dei suoi, dove vive anche la giovane, e ha colpito la ...

