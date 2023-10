Ciclismo | si ritira Peter Sagan | chiude con il nono posto al Tour de Vendee

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sicon ilaldela carriera di. Il campione slovacco è stato tre volte campione del mondo e sette volte vincitore della maglia verde alde France. Lo slovacco però non lascia la bici, perché ha annunciato che passerà alla mountain bike con l’obiettivo dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024. In tutto,ha conquistato 121 vittorie in 15 stagioni da professionista, tra cui spiccano i tre Mondiali di fila ,unico nella storia, tra il 2015 e il 2017, un Giro delle Fiandre nel 2016, una Parigi-Roubaix nel 2018, tre Gand-Wevelgem e un titolo europeo. SportFace.