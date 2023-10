Ciclismo | Giro di Lombardia 2023 | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ildi, in scena sabato 7 ottobre, sarà l’edizione numero 117 della “Classica delle foglie morte”. Si tratta dell’ultima Monumento della stagione, l’appuntamento clou delle ultime settimane di un’annata sicuramente molto dura per tutti i protagonisti attesi lungo i ben 238 chilometri da Como a Bergamo caratterizzati da 4400 metri di dislivello complessivo. Una corsa che si preannuncia durissima e adatta a scalatori e uomini da Grandi Giri, vista la seconda parte praticamente priva di pianura. Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono solo due dei corridori più attesi, con il fuoriclasse della UAE Emirates che proverà a confermarsi ottenendo il terzo successo consecutivo nella corsa. Difficile per l’Italia sognare una vittoria che manca dal 2017, anno in cui a imporsi fu Vincenzo Nibali., TV E ...

Elia Viviani vince, in volata , la prima tappa del Giro di Croazia , Cro Race 2023, quella da Primosten a Sinj per 181km. Il ciclista della Ineos ...

Bologna, 30 set. - (Adnkronos) - Primoz Roglic vince il Giro dell'Emilia , 204 km con partenza da Carpi e arrivo a Bologna, per la terza volta in ...

Voleva il poker alla Vuelta e Roglic ha calato il tris nell'edizione numero 106 deldell'... nel quale è stato un campione di talento in gioventù prima di infortunarsi e dedicarsi al. "So ..., contratto triennale per Rogli Nonostante l'annuncio fatto al via deldell'Emilia, le illazioni sul futuro di Rogli non si sono fermate. Il campione sloveno è stato accostato a numerose ...

Giro dell'Emilia 2023 - Primoz Roglic vince ancora, anche Pogacar si inchina! Rivivi l'arrivo sul San Luca Eurosport IT

A maggio ha conquistato il Giro d’Italia e in agosto ha battuto tutti alla Vuelta Burgos. La Vuelta no, è arrivato terzo ma credo che abbia dovuto tirare i freni, battuto dai compagni Kuss e ...Non fortunato Simon Yates al Giro dell'Emilia 2023: il leader del Team Jayco AlLula è arrivato terzo nonostante la caduta a 80 chilometri dalla conclusione. Un risultato di grande valore per il britan ...