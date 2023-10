Chi è Robert Fico | il filorusso che ha vinto le elezioni in Slovacchia | «Gi aiuti all’Ucraina non sono una priorità»

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sarà anche una delle figure più controverse della, ma in un modo o nell’altro è riuscito a convincere ancora una volta i cittadini a votare per lui., 59 anni e leader del partito di ispirazione socialista Smer, halein. Per lui si tratta in realtà dell’ennesimo ritorno alla guida del Paese, di cui è già stato primo ministro tra il 2006 e il 2010 e tra il 2012 e il 2018. Tra gli aggettivi più utilizzati per descriverlo nel corso dell’ultima campagna elettorale ce n’è soprattutto uno: filo-russo., infatti, non ha mai nascosto la propria simpatia per Vladimir Putin e negli ultimi mesi ha insistito più volte sulla necessità di fermare l’invio di armi. Ora che il suo partito è risultato il ...

... "Indovinaè tornato! È sempre bello lavorare insieme a un patriota. Non vedo l'ora!", ha ... Credits foto: EPA/Martin Divisek -Fico a un comizio elettorale a Nitra''Indovinateè tornato! Congratulazioni aFico per la sua indiscutibile vittoria alle elezioni parlamentari slovacche. È sempre bello lavorare insieme a un patriota. Non vedo l'ora!', ha scritto in un ...

Chi è Robert Fico, il vincitore delle elezioni polacche in teoria di ... Il Riformista

Ecco chi è Robert Fico, il “Red Bullo” filo-Putin che imbarazza i socialisti europei la Repubblica

Mondo - 1 per il primo .... Il voto in questo Paese da 5,4 milioni di abitanti membro dell'Ue e della Nato era considerato decisivo per sapere se la Slovacchia ...Si era dimesso dopo l’assassinio del giornalista Jan Kuciak, ma con una campagna contro Kiev e migranti torna in testa. Ha il 23 per cento e un governo da formare. Ora la figura chiave per la coalizio ...