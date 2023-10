Chi è Keefe D | accusato dell’omicidio di Tupac Shakur

(Di domenica 1 ottobre 2023)D, nato il 14 giugno 1963 è l’uomodi, avvenuto durante una sparatoria sulla Strip di Las Vegas il 7 settembre 1996. Autodefinitosi “gangster incallito”, Davis era un leader della gang South Side Compton Crips quando ha pianificato la sua vendetta contro Shukar, secondo la polizia. Nel 2019 ha pubblicato un libro di memorie intitolato “Compton Street Legend“, dove ha raccontato di aver scalato i ranghi della famigerata gang della California del Sud fino a diventare un “capo dei colpi” e di aver gestito un impero della droga multimilionario a livello nazionale. Venerdì, dopo decenni di frustrazione per coloro che volevano giustizia per l’amato rapper, le autorità hanno annunciato che il gran giurì della contea di Clark ha emesso un’accusa di omicidio per ...

«Keefe D», uno dei capi storici della gang dei Crips losangeleni, si vantava da oltre un decennio di essere il mandante. Gli agenti temevano una guerra tra gang o volevano proteggere degli informatori ...C’è una svolta nel cold case più celebre della storia dell’hip hop: 27 anni dopo l’omicidio del rapper Tupac Shakur la polizia di Las Vegas ha arrestato un uomo con l’accusa di aver sparato al cantant ...