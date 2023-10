Chelsea | Pochettino | “Osimhen? Siamo a lavoro per il mercato di gennaio”

ROMA - Il mondo del calcio (e non solo) è da sempre costellato di episodi e/o veri e propri rituali scaramantici: in un gioco dove un pallone corre ...

Mauricio Pochettino , tecnico del Chelsea , ha toccato diversi temi in conferenza stampa, tra cui il calcio mercato : “Siamo già al lavoro per la ...

Pochettino , oggi allenatore del Chelsea , ha la strana abitudine di conservare nel suo ufficio una grande scatola di limoni . The Athletic spiega il ...

Robert Sanchez , portiere del Chelsea arrivato in estate dal Brighton, ha affermato che Mauricio Pochettino ha molta fiducia in lui che ha voluto...

Mauricio Pochettino , allenatore del Chelsea , ha parlato dopo la vittoria in Carabao Cup contro il Brighton di De Zerbi Mauricio Pochettino , ...

L'allenatore è deluso per la sconfitta ma nutre speranze per il futuro: "Siamo in un percorso di crescita..."