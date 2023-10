Che fine hanno fatto i vincitori di X Factor?

Leggi su dilei

(Di domenica 1 ottobre 2023) La primissima edizione di Xè entrata nelle nostre case nel lontano 2008 e da allora il talent in onda dapprima su Rai 2, poi passato a Sky, ha sfornato tantissimi artisti. Alcuni sono entrati nel nostro cuore – basti citare per tutti l’incredibile Marco Mengoni -, altri sono un po’ caduti nel dimenticatoio. E voi ricordate proprio tutti i? Aram Quartet – 2008 Chi ha seguito Xsin dal suo debutto in Italia, nel 2008, ricorderà certamente i primissimidel talent: gli Aram Quartet portati al trionfo da Morgan. Antonio Maggio, Raffaele Simone, Antonio Ancora e Michele Corteseavuto la loro grande occasione: dal Salento questi giovani artisti dalle ugole d’oro si sono ritrovati catapultati in un sogno, con tanto di contratto discografico con la Sony per ben 300mila ...