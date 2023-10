Gemello, 33 anni come Canelo e un record di 35 - 2 - 1, ha un fratello gemello pugile. Proveniente dai superwelter, era riuscito a raggiungere i 75,9 kg, esattamente come Alvarez, ma non ha ...... WBA, WBO e IBF contro l'ostico statunitense Jermell, a sua volta detentore di tutte le ...dubbio il pugile più seguito in ogni parte del pianeta. Con all'attivo ben 63 incontri, di cui ...

Charlo senza scampo, Canelo resta re dei supermedi: "Nessuno può battermi" La Gazzetta dello Sport

Boxe, Canelo Alvarez domina Charlo: il padrone dei supermedi resta lui la Repubblica

Alla TMobile Arena di Las Vegas Saul Canelo Alvarez (+60, 39 per ko, -2) ha dominato lo sfidante Jermell Charlo (+35, 19 per ko,-2) con una sorta di “cappotto”, si potrebbe dire, lungo l’arco ...Canelo Alvarez vince ancora e si conferma campione dei supermedi, a cinture unificate. Il messicano ha difeso il titolo superando l'americano Jermell Charlo. Questo il verdetto dei giudici: 119-108, ...