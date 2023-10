Champions League | svelati gli arbitri dei match di Napoli e Inter

Soltanto poche giornate di campionato all’attivo e già in Italia non si parla altro che di calcio. La Serie A, è più di un semplice torneo ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brindisi-Cholet , sfida valida come finale delle qualificazioni della Champions League 2023 / 2024 di ...

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma martedì 3 ottobre: fischietto olandese...

Il francese Clement Turpin è stato designato per arbitrare Napoli - Real Madrid , partita del secondo turno della, gruppo C, in programma all'Armando Maradona il prossimo martedì. Il direttore di gara transalpino sarà assistito dai connazionali Alexis Auger e Nicolas Danos, Jerôme Brisard, quarto uomo ...Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma martedì allo Stadio Maradona alle ore 21 per la seconda giornata di. Ecco il report dalla SSC Napoli con ...

Champions League, Napoli-Real Madrid: data, orario, dove vederla in streaming e diretta tv AreaNapoli.it

Champions League, arbitro Napoli-Real Madrid: fischia Turpin, tre precedenti con gli azzurri CalcioNapoli24

Le designazioni arbitrali delle gare di Champions League di Inter e Napoli: per i nerazzurri c'è Makkelie, Turpin il fischietto della partita degli azzurri ...L'olandese fu il fischietto della finale di Europa League persa dai nerazzurri contro il Siviglia. Napoli-Real Madrid al francese Turpin ...