Champions League | Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid | le designazioni arbitrali

Soltanto poche giornate di campionato all’attivo e già in Italia non si parla altro che di calcio. La Serie A, è più di un semplice torneo ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brindisi-Cholet , sfida valida come finale delle qualificazioni della Champions League 2023 / 2024 di ...

Roma, 1 ott -Notte di sogni, di coppe e di campioni. Neanche il tempo di digerire una decade imbottita di Serie A – tre turni spalmati in undici ...

Inter-Benfica si giocherà martedì alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la ...

Sarà il francese Clement Turpin l’arbitro che dirigerà la sfida Napoli-Real Madrid , valevole per la seconda giornata dei gironi di Champions League ...

È uscito all'intervallo nel derby e poi è rimasto in panchina due partite di fila. Intanto ieri Bellingham ha servito un assist alla Modric Db Milano 15/09/2021 -/ Inter - Real Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luka Modric C'è un caso Modric al Real Madrid. Almeno così scrive El Mundo. Real che martedì sera al Maradona ...Oggi i bianconeri tornano in campo, dopo il successo infrasettimanale contro il Lecce, e se la vedranno contro una diretta rivale per la zonacome l'Atalanta. Una sfida da prendere ...

Champions League, arbitro Napoli-Real Madrid: fischia Turpin, tre precedenti con gli azzurri CalcioNapoli24

Champions League, Napoli-Real Madrid: data, orario, dove vederla in streaming e diretta tv AreaNapoli.it

Il francese Turpin dirigerà Napoli-Real Madrid Nyon (svizzera) (ITALPRESS) - Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Inter-Benfica, in ...Sarà il francese Clement Turpin a dirigere Napoli-Real Madrid, big match di Champions League in programma per martedì sera. E la sestina arbitrale sarà tutta transalpina. A comunicarlo è la UEFA.