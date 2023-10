Champions League 2023 2024 | Turpin arbitrerà Napoli-Real Madrid | Inter-Benfica a Makkelie

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sarà il francese Clementl’arbitro che dirigerà la sfida, valevole per la seconda giornata dei gironi die in programma martedì 3 ottobre al Maradona. Il fischietto transalpino sarà coadiuvato dai connazionali Nicolas Danos e Alexis Auger. Quarto ufficiale Stéphanie Frappart, mentre al Var ci saranno Jérôme Brisard e Benoît Millot, anch’essi francesi. E’ stata affidata invece all’olandese Dannyla direzione del match, di scena a San Siro sempre martedì sera. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre il quarto ufficiale Allard Lindhout. Al Var infine Rob Dieperink, insieme allo sloveno Nejc Kajtazovic. ...

Soltanto poche giornate di campionato all’attivo e già in Italia non si parla altro che di calcio. La Serie A, è più di un semplice torneo ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brindisi-Cholet , sfida valida come finale delle qualificazioni della Champions League 2023 / 2024 di ...

È uscito all'intervallo nel derby e poi è rimasto in panchina due partite di fila. Intanto ieri Bellingham ha servito un assist alla Modric Db Milano 15/09/2021 -/ Inter - Real Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luka Modric C'è un caso Modric al Real Madrid. Almeno così scrive El Mundo. Real che martedì sera al Maradona ...Oggi i bianconeri tornano in campo, dopo il successo infrasettimanale contro il Lecce, e se la vedranno contro una diretta rivale per la zonacome l'Atalanta. Una sfida da prendere ...

LECCE - Dietro l'angolo c'è già la super sfida di Champions League contro il Real Madrid, che martedì sera metterà in palio al Maradona la vetta del girone C. Ma almeno per una notte il Napoli si è ...Dell'olandese si era parlato per il dopo Rabiot, del portiere per la successione di Szczesny e del colombiano come vice-Vlahovic: tutti gli uomini della Dea per cui non sarà un incrocio come gli altri ...