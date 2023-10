C’era una volta il Novecento | la nuova edizione su La7 L’intelligenza artificiale racconterà come la ’storia alternativa’

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Luca Sappino e Alessio Orsingher (Us Rai) Ilcon i suoi protagonisti, le sue conquiste, le sue tragedie. Alessio Orsingher e Luca Sappino tornano alla conduzione di “unail“, – il programma pomeridiano di La7 in onda tutti i pomeriggi alle 17 a partire dal 2 ottobre – cheogni giorno il secolo appena trascorso attraverso una serie di documentari commentati da ospiti: testimoni diretti che hanno scritto la storia del nostro Paese, ex capi di governo, accademici, intellettuali, attori, giornalisti. Novità di questa secondasarà l’impiego del: un’immagine realizzata dalla redazione digital di La7 mostrerà al pubblicosarebbe cambiato il corso degli ...