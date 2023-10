Catanzaro | Vivarini | “Samp squadra di gran blasone | faremo la nostra partita”

Ilè atteso oggi al Ferraris per affrontare la Sampdoria. La gara si prospetta piena di colpi ... E proprio su questo tasto preme l'allenatore delle aquile, Vincenzo, che in ...L'avversario però, sarà l'insidiosodi, che arriverà a "Marassi" per continuare il proprio sorprendete percorso dopo il grande avvio di stagione che vede i calabresi a quota 12 ...

VIVARINI ALLA VIGILIA DI SAMPDORIA - CATANZARO US Catanzaro 1929

Il Catanzaro si è dimostrato implacabile contro le retrocesse in questa stagione: non ha mai perso punti Il Catanzaro, neo-promosso in Serie B, si prepara per una sfida emozionante contro la Sampdoria ...L'allenatore ne è convinto: "Possiamo fare il nostro gioco e dire la nostra. La Samp è una squadra che ha variato molto e penso lo farà anche con noi" ...