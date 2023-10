Catanzaro | le pagelle di CM | super Fulignati | Brignola uomo partita

La partita tra Cremonese e Catanzaro è finita 0-0. Si apre con un mesto pareggio il campionato di Serie B per queste due squadre, che non hanno ...

Commenta per primo Sampdoria -1 - 2 Fulignati 7,5 Katseris 6,5 (dal 27' s.t. Oliveri 6) Scognamillo 6,5 Brighenti 6,5 Krajnc 6 Brignola 7 (dal 32' s.t. Ambrosino s.v.) Ghion 6,5 (dal 27' s.t. Pontisso 6) Verna 6,5 ...Commenta per primo Sampdoria -1 - 2 Stankovic 4 : erroraccio terribile su un cross per nulla insidioso di Vandeputte. Forse ingannato da un movimento degli uomini in area, ma quel pallone lo deve prendere. Non arriva sul ...

Pagelle Sampdoria Catanzaro murru borini esposito ClubDoria46.it

Catanzaro-Cittadella 1-1: le pagelle UsCatanzaro.net

Continua la parabola discendente della Sampdoria di Andrea Pirlo, contro il Catanzaro in casa è arrivata la quinta sconfitta in campionato (quarta al Ferraris). Per un momento è stato anche ultimo in ...I rosanero vanno sotto e poi la vincono con il 2-1 all’89’, 1-1 tra Bari e Como. Blucerchiati ko anche in casa contro il Catanzaro ...