Castellabate | una piantagione di cacao donata alle famiglie povere della Costa d’Avorio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di(Sa) ha donato unadi. La Cerimonia è avvenuta lo scorso luglio 2023 a Worofla, un villaggio al nord di Abidjan, dove una delegazione dell’Associazione Internazionale Onlus “E ti porto in Africa” – Presieduta da Vincenzo Mallamaci – si è recata per una Missione Umanitaria. L’iniziativa segue il percorso intrapreso da qualche anno dalla Onlus al fine di consentire un lavoro ache, grazie alla coltivazione e vendita del, potranno vivere per anni dignitosamente nelle loro terre ed evitare di partire sui barconimorte alla volta dei nostri Paesi. La ...