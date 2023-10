Casertana in cerca dei primi tre punti | Carretta | “Ragionare per step”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Niente Cangelosi. Il tecnico all’abituale incontro con la stampa del prematch ha preferito declinare, in favore di Mirko, tra idi forza della nuova. L’ex Sudtirol, dopo aver smaltito l’infortunio patito neiminuti del derby con il Benevento che lo ha costretto a dieci giorni di sosta, e aver giocato la seconda parte della gara mercoledì contro il Monopoli, dovrebbe rientrare a pieno regime già dal primo minuto quest’oggi contro gli etnei. Ovvio che, dopo quattro pareggi consecutivi i tifosi si attendono finalmente una vittoria e, contro una signora squadra: “Non sarà facile – ha detto– a differenza nostra il Catania è stato costruito per vincere. Del resto – ha continuato – i quattroche abbiamo inanellato finora ...

il Cataniala svolta in casa dei "falchetti" di Vincenzo Cangelosi, uno degli avversari storicamente più insidiosi per il club rossazzurro. Quella trae Catania però, sarà anche la ...

Poche ore all'attesa sfida tra Casertana e Catania, primo vero snodo importante per la stagione della squadra allenata da Luca Tabbiani. Dopo l'avvio di campionato deludente (solo quattro punti in ...