Carbonara | uno dei piatti della cucina italiana più amato del mondo

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 1 ottobre 2023) Laè una ricetta tipica del centro Italia ecittà di Roma. Pare che storicamente non si trovino tracce scritte antecedenti agli anni '40 del Novecento: numerose sono le ipotesi relative alle origini, ma nessuna pare decisiva. C'è chi chiama in causa i carbonai toscani tra i papabili inventoriricetta, chi si richiama alla tradizione napoletana o abruzzese per la presenza di alcuni ingredienti tipici.C'è infine chi chiama in causa i soldati americani che, trovandosi a Roma durante la II guerra mondiale, prepararono una pastasciutta usando ingredienti a loro cari, egg and bacon appunto, che si amalgamarono perfettamente con cacio e pepe: nacque così l'idea per un nuovo piatto, che i cuochi italiani fecero propria. Un'altra versione, meno poetica, racconta che nel 1944 molti ristoranti romani compravano le “Razioni ...