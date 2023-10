Caos a Domenica In | Venier mostra la fidanzata di Corona Lui la gela | La famiglia non vuole | non puoi

(Di domenica 1 ottobre 2023) "Non ti riconosco più, ti sei rincoglionito". Così Maraha apostrofato Fabriziodurante l'ultima ospitata aIn. Poi è andata in cerca del motivo di questo cambiamento dell'ex re dei paparazzi, trovandolo dietro le quinte: laSara. Il siparietto è andato in onda...

... e Fabrizio ha confermato di volere molto bene alla sua ex, tirando in ballo ilavvenuto ... Fabrizio Corona aIn: 'Belen mi ha lasciato davanti a tredici anni di galera' 'Con Belen stavo ...La mostra è in scena alla Cittadella degli Archivi di Milano da1 a giovedì 12 ottobre, ... La scritta al neon 'Nulla è a' campeggia al centro dello spazio richiamando immediatamente l'...

Terni. Festa dei nonni: al Caos domenica 1 ottobre una giornata per omaggiare le radici familiari ilmessaggero.it

Caos in via Costellazioni a Modena, la coop dei migranti: "Sbagliato ... il Resto del Carlino

Fabrizio Corona a Domenica In: "Se non fossi andato in galera Belen non si sarebbe messa con Stefano" Ha occupato oltre un'ora di trasmissione ...Dopo l'intervista a Belve condotto da Francesca Fagnani nel prime time di Rai 2, Fabrizio Corona è stato ospite anche da Mara Venier per un'intervista concessa a Domenica In. La conduttrice ha aperto ...