Campagna di vaccinazione autunnale invernale 2023 2024 anti COVID-19 | indicazioni nella circolare del Ministero della Salute

(Di domenica 1 ottobre 2023) Con nota n. 30088 del 27/09/, ilforniscee raccomandazioni in merito allavaccinale-19 per l’anno/24. Lanazionale di-19, al momento, si avvarrà delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Comirnaty (Omicron XBB 1.5). L'articolo .

La battaglia non è finita . I casi di Covid-19 tornano ad aumentare anche in Italia : ecco la nuova campagna vaccinale e cosa bisogna fare Ci ha ...

Al via la somministrazione per i fragili e alcune categorie. Gli altri potranno mettersi in coda se restano delle dosi a disposizione

Per informazioni sui centri vaccinali consultare il sito www.aslsalerno.it nella sezione "vaccinazioni", in home page. Tweet E - mail Altro Reddit ...

Da lunedì potranno poi vaccinarsi pazienti di ospedali e ospiti di Rsa, dal 16 ottobre lasarà estesa a tutte le persone che appartengono a categorie per cui laè raccomandata. ...Da oggi - domenica 1° ottobre - dalle 13 alle 19 nella Casa di Comunità di via Napoleona a Como, e complessivamente in 80 centri della Lombardia, parte la nuovaper la...

Vaccinazioni contro Covid e influenza: al via la campagna 2023-24 Regione Piemonte

Covid, via alla vaccinazione: tutti gli step della campagna ilmessaggero.it

Il vax day è cominciato alle 9 per bambini, over 60, donne in gravidanze, personale scolastico e forze dell'ordine ...Antinfluenzale e anti Covid. Al via le somministrazioni. Da oggi - domenica 1° ottobre - dalle 13 alle 19 nella ...