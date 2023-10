Caminetti e stufe da accatastare. Si rischiano multe fino a 3mila euro

(Di domenica 1 ottobre 2023) La Regione ha imposto l'obbligo di dichiarare gli impianti presenti nelle abitazioni per valutare l'impatto ambientale. Partono i controlli a campione

I cittadini che non hanno ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse secondo quanto previsto dalla DGR ...

La Regione ha imposto l'obbligo di dichiarare gli impianti presenti nelle abitazioni per valutare l'impatto ambientale. Partono i controlli a campione... associazioni e ricercatori preoccupati per la proposta dello 'strascico' sottocosta 30 Settembre 2023a biomasse, possibilità di mettersi in regola con l'accatastamento dal sito ...

Accatastamento caminetti e stufe a biomasse, possibilità di mettersi in regola su sito Siert Toscana Notizie

Accatastamento caminetti e stufe a biomasse, possibilità di mettersi in regola. L'attacco di Fdi ArezzoNotizie

La Regione ha imposto l’obbligo di dichiarare gli impianti presenti nelle abitazioni per valutare l’impatto ambientale. Partono i controlli a campione ...I cittadini che non hanno ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse secondo quanto previsto dalla DGR n.222/2023 del marzo scorso, da domenica 1° ottobre 2023 ...