Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi | orari 1° ottobre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 1 ottobre 2023)domenica 1°va in scena la seconda giornata di gare aidi. Ad Anversa (Belgio) si concluderanno le qualificazioni maschili: in pedana la quinta e la sesta suddivisione, al termine delle quali conosceremo i nomi dei vari finalisti e anche le nove squadre che avranno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia sarà impegnata nell’ultimo turno, i Campioni d’Europa andranno a caccia del tagliando a cinque cerchi dopo dodici anni di assenza: i Moschettieri gareggeranno a partire dalle ore 12.15, incominciando la routine al corpo libero. Nel pomeriggio scatteranno anche le qualificazioni femminili, con le prime tre suddivisioni. L’Italia aprirà le danze proprio nel primo gruppo, partendo dal volteggio alle ore 16.00: le Fate ...