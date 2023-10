Calendario Europa League | programma prossima giornata 5 ottobre | che partite si giocano | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il giovedì è ladelle coppe europee ‘secondarie’. Secondo turno di, con sedicitutte da vivere; vediamo ilcompleto della seconda competizione continentale, che vivrà la sua secondail prossimo 5. Tra le squadre italiane impegnate, alle 18.45 l’Atalanta sarà ospite dello Sporting Lisbona. Le due squadre sono in vetta al girone D dopo i rispettivi successi su Rakow e Sturm Graz nella prima. Alle 21.00 invece la Roma, prima nel gruppo G, ospiterà il Servette per provare a rilanciarsi dopo la pessima partenza in campionato. Tutte ledell’edizione 2023-24 della UEFAsaranno tramesse da DAZN, Sky, Now e Sky Go. ...