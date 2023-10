Calendario Conference League | programma prossima giornata 5 ottobre | che partite si giocano | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nella settimana che verrà ripartiranno le coppe europee, tra cui la2023-2024: ildella secondadella fase a gironi del trofeo istituito per la prima volta nella stagione 2021-2022 andrà in scena giovedì 5, giorno in cui tutte e trentadue le squadre presenti in questa competizione scenderanno in campo per il loro impegno. Fari puntati sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: i Viola vanno alla caccia del primo successo nel girone F contro il Ferencvaros. I toscani, dopo il pareggio di Genk, non possono permettersi un altro passo falso se l’obiettivo è quello di passare il turno da prima del raggruppamento, traguardo che ridurrebbe gli impegni stagionali della Fiorentina in inverno tra campionato, Coppa Italia e la nuova Supercoppa Italiana. Tra le altre big ...