Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 1° ottobre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Quest’calerà il sipario sul weekend della-2024: saranno due le sfide che metteranno la parola fine sulla sesta giornata del campionato tedesco in corso, turno posto prima della seconda settimana di gara relativa alle coppe europee di questa stagione. La prima sfida di questa domenica vedrà sfidarsi alle 15.30 Darmstadt e Werder Brema: i padroni di casa sono obbligati a conquistare almeno un punto, vista la situazione molto critica in classifica, mentre gli ospiti vogliono ottenere un successo per avvicinarsi alle posizioni di vertice. L’ultima sfida del fine settimana teutonico riguarderà Friburgo e Augsburg: i biancorossi non sono contenti del loro inizio di stagione in campionato, avendo conquistato solamente sette punti in cinque partite. I padroni di casa, con un successo sui bavaresi, rialzerebbero la china in ...