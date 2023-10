Calcio | Serie A | pareggio a reti bianche tra Atalanta e Juventus È 0-0 al Gewiss Stadium

(Di domenica 1 ottobre 2023) A partire dalle ore 18.00, nella gara valida per il settimo turno diA, si sono affrontate l’di Gian Piero Gasperini e ladi Massimiliano Allegri. L’incontro è terminato con un: 0-0. Nella prima frazione di gioco le emozioni sono state poche e sporadiche. Nel secondo tempo le due squadre, specialmente l’, hanno aumentato la propria intensità e cercato di ribaltare il risultato rimasto, però, invariato. Ecco di seguito il racconto del match.A: IL RACCONTO DIIL PRIMO TEMPO La partita fa fatica a decollare e le occasioni, oltre ad essere poche, sono anche e soprattutto sporadiche. Al 14esimo chance per Zappacosta: ...

Tutto pronto per le ultime sfide valevoli per l’ottava giornata della Serie B 2023 -2024: come nel sabato appena concluso, saranno cinque le partite ...

La settima giornata della Serie A 2023-2024 ci proporrà diversi match quanto mai importanti. Tra questi non possiamo non citare Atalanta-Juventus ...

Bologna, 1 ott. (Adnkronos) - Il Bologna, dopo il pari con il Monza, trova tre punti importanti contro l'Empoli in casa. La squadra di Thiago Motta ...

BERGAMO - Momenti di preocupazione durante la sfida contro l'Atalanta per la Juventus che all'83' è stata costretta al cambio forzato per problemi fisici di . Il difensore bianconero ha accusato un ...Entrambe reduci da due vittorie nel turno infrasettimanale, Atalanta e Juventus pareggiano al Gewiss Stadium . Lo scontro diretto tra rispettivamente la quinta e la quarta in classifica finisce senza ...

Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la settima giornata Sky Sport

Serie D. Al Livorno basta un tempo per piegare il Sansepolcro, 3 a 1 Amaranta

Se giochiamo con il nostro stile di calcio, penso che sia possibile battere la Lazio. Se vogliamo qualificarci da questo girone di Champions League, dobbiamo vincere questa partita, sicuramente. Non ...La gara tra Atalanta e Juventus termina 0-0, ma nella ripresa i nerazzurri di Gian Piero Gasperini dilapidano almeno quattro possibilità di andare in rete in modo incredibile, cogliendo anche una ...