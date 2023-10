Calcio | Osimhen | ' accuse contro i napoletani false | nessuno si metta in mezzo' **

(Di domenica 1 ottobre 2023) Napoli, 1 ott. (Adnkronos) - "Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò adi mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per la maglia è incrollabile quando la si indossa con orgoglio". Queste le parole dell'attaccante del Napoli, Victorsu Instagram, dopo il caos scatenato dal tweet di Roberto Calenda, il suo agente. Il bomber nigeriano cerca così di mettere la parole fine sulle polemiche degli ultimi giorni. "Leil popolo di Napoli sono. Ho tanti amiciche sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti ...

