Calcio | Orsolini prima tripletta | ' domenica perfetta'

Bologna, 1 ott. (Adnkronos) - Il Bologna, dopo il pari con il Monza, trova tre punti importanti contro l'Empoli in casa. La squadra di Thiago Motta ...

2023-09-14 23:44:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio Mercato .com : Thiago Motta , allenatore del ...

Silenzio. In via Allegri tutto tace, come se nulla fosse accaduto. Una procura, quella di Bologna, ha praticamente detto che le famose “side...