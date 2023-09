Calcio in tv oggi domenica 1° ottobre | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilin tv non si fermerà nemmeno quest’1°. Un nuovo mese calcistico è pronto a entrare in scena con un ricchissimofatto di match interessantissimi e, sulla carta, estremamente avvincenti. In data odierna sarà il turno della Serie A e occhio soprattutto, tra le quattro gare, al big match delle 18.00 tra Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium. Ma non è finita qui: ci sarà anche la Serie B. Nel campionato cadetto spiccano Palermo-Sudtirol, vero e proprio scontro al vertice, o ancora Sampdoria-Catanzaro con i liguri vogliosi di riscatto e Cremonese-Parma. Non mancherà la Serie C, ma scenderanno in campo anche la Bundesliga, LaLiga spagnola, o ancora la Bundesliga e la Ligue 1 francese. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 ...