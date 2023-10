(Di domenica 1 ottobre 2023) Umberto, presidente dell’AIC,così a Mauriziodopo le polemiche sul calendario troppo fitto Umberto, a Radio Sportiva,a distanza a Maurizio, tecnico della Lazio, per le polemiche sul calendario. LE PAROLE – «Parto dicendo che sono d’accordo con le parole di, ma partiamo dal presupposto che non abbiatutto ciò che abbiamoin questi. Il giorno della finale di Coppa Italia un convegno scientifico dove abbiamo messo in risalto alcune delle cose che ha detto. Con FifPRO, Sindacato Mondiale, dacombattiamo questa battaglia con UEFA e FIFA, perché il problema non può essere risolto solo all’interno. Riguarda i top player, le ...

Oggi a Radio SportivaUmbertopresidente dell'associazione calciatori : "Sono d'accordo con Sarri, ma mi dispiace che lui non abbia seguito tutto ciò che abbiamo fatto in questi ..."La situazione […] Politica Savona Italia Viva su Mai e Rixi (Lega): 'Vergognosa presa di posizione' Posted on 2 Gennaio 2021 2 Gennaio 2021 Author Redazione Danja Stocca e Matteodi ...

Calcagno risponde a Sarri: «Non ha notato quanto fatto negli anni» Calcio News 24

Calcagno risponde a Sarri: “Ha ragione, ma non accetto che dica che non stiamo facendo nulla. E l ... Alfredo Pedullà

Umberto Calcagno, Presidente di Assocalciatori, ha risposto alle dure accuse di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio che dopo il ko per 2-0 contro il Milan aveva detto 'stanno mandando i ...1' Ticino in divisa verde, Vado con la divisa bianca con banda trasversale rossoblù. Il Vado ha perso all’esordio in casa contro l’Asti e pareggiato alla prima in trasferta contro il Chieri. Oggi ...