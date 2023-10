Calcagno | «Dispiace che Sarri non abbia seguito l’associazione calciatori in questi anni»

(Di domenica 1 ottobre 2023)replica aIeri sera Maurizioha sferrato un attacco al sistema calcio: «Nell’ultima giornata di campionatomo avuto tra le 40 e 50 lesioni muscolari. Non ho sentito un comunicato da parte delallenatori a difesa dei propri iscritti.ragazzi stanno andando al macello. Il calcio ormai purtroppo è questo. Perché negli‘80 e ‘90 uno che giocava in Serie C giocava 10ed era a posto per tutta la vita. Ora se giochi 10in Serie C la mattina probabilmente devi andare a lavorare e appena smetti devi andare a fare domanda alle Poste o qualche altro istituto. Quindi tutto questo circolo di soldi che la gente dice di immettere nel calcio viene immesso nel calcio per 30-50 giocatori, ma ...

' Sono d'accordo con Sarri , ma miche lui non abbia seguito tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni '. Così il presidente Aic, Umberto, ha voluto replicare, ai microfoni di Radio Sportiva, all'allenatore della ..."Sono d'accordo con Sarri, ma miche lui non abbia seguito tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni": il presidente Aic, Umberto, ha così voluto replicare, ai microfoni di Radio Sportiva, all'allenatore della ...

Sarri accusa le istituzioni, la risposta di Calcagno (AIC): "Dispiace, da anni combattiamo questa battaglia" TUTTO mercato WEB

