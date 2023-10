Calamintha nepeta | proprietà | benefici | usi ed infusi della nepitella

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 1 ottobre 2023) La, o, è un’erba molto apprezzata in cucina per il suo sapore e il suo aroma. È nota comunemente come mentuccia per la sua similitudine con la menta. Si tratta di un cespuglio perenne che fiorisce da giugno a ottobre, soprattutto nelle aree fresche, su terreno calcareo. Molto spesso la troviamo tra una pietra e l’altra dei muri che costeggiano i viottoli di campagna. Il suo nome deriva dal latino nepa, che si traduce con serpente, perché anticamente si pensava potesse curare dai loro morsi velenosi. Non è così, ma possiede molti altri, interessantissimi per la nostra salute. Scopriamoli insieme!Lanepenta contiene una seria di oli essenziali che le conferiscono un profumo ...