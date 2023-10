Caivano | spari contro il campo nomadi | nessun ferito

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo le stese, ancora. Alcuni colpi di arma da fuoco sono infatti stati sparati stamattinaunrom. Sono stati centrati il muro di cinta e due moduli abitativi, ma non risultano persone ferite. Sul posto, in strada provinciale Cinquevie, sono intervenuti i carabinieri dopo la segnalazione arrivata tramite il 112. I militari hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell'azione e individuare i responsabili.

