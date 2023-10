Caivano | spari al campo rom | colpi contro baracche

(Di domenica 1 ottobre 2023)alrom di, in via Strada provinciale Cinquevie. Ieri sera, intorno alle 22, i militari dell’arma sono intervenuti presso l’accampamento dove ignoti avevano esplosod’arma da fuoco.alrom Allertati dal 112, i carabinieri hanno appurato che ignoti hanno esploso diversi. Le cause sono ancora in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Erano in quattro , avevano il volto coperto e sono entrati in azione in sella a due potenti scooter i malviventi che la notte tra domenica e lunedì ...

Erano in quattro , avevano il volto coperto e sono entrati in azione in sella a due potenti scooter i malviventi che la notte tra domenica e lunedì ...

- - > Leggi Anche, nella notteall'impazzata in strada - Poche ore dopo ancora colpi contro un'auto Fotogallery - Corteo antistupro a: in piazza solo 200 persone - - > leggi ...Una battuta d'arresto per l'Italiadopo Meloni. Genova, Calenda molla Bucci A Parma il Festival di Open, una testata on line fatta dalla redazione più... Il titolo è 'Le Sfide del ...

Caivano: spari ieri sera e stamani. Don Patriciello: "È il terrore. I topi si sentono stanati" RaiNews

Spari a Caivano, la denuncia di don Patriciello. Il Viminale: "Più ... Agenzia ANSA

Spari a Caivano , in provincia di Napoli. Ieri sera i carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti, allertati dal 112, nei pressi del campo rom in via strada provinciale Cinquevie ...Raffica di colpi esplosi ieri sera a Caivano contro il campo rom. Sconosciuti si sono avvicinati al campo nomadi ed hanno sparato diversi proiettili contro le baracche. Almeno 9 i bossoli ritrovati.