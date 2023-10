Caivano | ovvero il mondo al contrario

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 ottobre 2023) Uno sguardo sul sottosopra dove le bambine vengono stuprate in famiglie in cui il padre è stupratore e la madre stuprata. E dove i trans vengono investiti per dargli una lezione. Un affettuoso consiglio al generale Vannacci: venga qui, se vuole raddrizzare qualcosa