Cagliari | i convocati di Ranieri verso la Fiorentina | out Jankto | c'è Luvumbo

L’Atalanta, dopo la vittoria ottenuta in Europa League sul Rakow, è pronta a tornare in campo al Gewiss Stadium per affrontare il Cagliari nel ...

Luka Jovic e Mike Maignan non sono convocati per il match Cagliari-Milan , valido per la 6^ giornata di Serie A. Ecco il motivo dell'assenza

Cluadio Mister Ranieri avrà a disposizione 23 calciatori del Cagliari per la gara contro il Milan in programma domani, alle ore 18.30,...

Ecco i convocati di Claudio Ranieri , tecnico rossoblù, in vista del match Cagliari-Milan , in programma alle ore 18:30 di domani

Commenta per primo Di seguito la lista deidella Fiorentina per il match contro il: Biraghi , infortunato nella gara contro il Frosinone, è regolarmente in lista....la conferma di Yacine Adli che bene ha interpretato il ruolo nell'oretta di gioco a. ... Lazio idi Maurizio Sarri per la sfida contro il Milan Portieri : Mandas, Provedel, Sepe; ...

I convocati per Fiorentina-Cagliari Cagliari Calcio

CONVOCATI, C'è Biraghi. Ecco la lista per il Cagliari Firenze Viola

I convocati di Torino e Verona: la gara è in programma lunedì 2 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino ...Domani, al Franchi, si prospetta una sfida cruciale per la Fiorentina, che ospita il Cagliari di Claudio Ranieri. Il match riveste un'importanza ...